Rendidos a Doncic en la NBA: posible número 1 del draft 2018

NBA DRAFT 2018

07:27h CET

A un mes de cumplir los 18 años, Luka Doncic sigue sorprendiendo al planeta baloncesto. Si hace unos meses ya le situaban como posible número tres del draft 2018 de la NBA (el primero al que por edad se puede presentar), Jonathan Givony (creador del portal especializado 'DraftExpress') analizaba en un artículo para 'The Vertical' a las joyas llamadas a protagonizar la noche del draft 2018 y en el que se rinde al esloveno colocándole ya como número 1. Doncic, quien espera al 28 de febrero de este mismo año —fecha de su 18 cumpleaños— para firmar un nuevo contrato con el Real Madrid acorde a su gran rendimiento (el actual vence en 2022 pero las cantidades —incluida la cláusula de salida— no son muy elevadas), podría esperar para declararse elegible hasta 2021. Aunque por muy elevadas que resulten las cifras de este nuevo acuerdo, difícilmente puedan competir con las de una NBA que acaba de celebrar la rúbrica de un nuevo convenio colectivo que se beneficia de las bondades del actual y multimillonario contrato televisivo. Según previsiones de 'Real GM', el número 1 de 2018 podría recibir un salario de 6,68 millones de dólares sólo en la 2018-19. Casi un millón más que lo que cobrará Ben Simmons, el mejor novato de su generación en la actual campaña.

Su explosión en este curso en el que ha sido elegido ya MVP de la jornada tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga no ha pasado por alto al otro lado del Atlántico. "Resulta fácil enamorarse de él", escribe Givony quien recuerda que desde el 2000 únicamente otro chaval de 17 años fue capaz de ganarse un rol de relevancia en un equipo de la máxima competición continental: Ricky Rubio. "Pero dado su mayor tamaño y mejor tiro exterior, le está pasando por encima", expone al compararles. Además de su gran manejo de balón, creatividad y confianza en sí mismo, destaca de Doncic su "habilidad para jugar en las tres posiciones exteriores".

Números de Luka Doncic

Euroliga

Promedios 2016-17: 8,5 puntos (54,8% TC, 42,6% 3P y 84,4% TL), 3,8 rebotes, 3,6 asistencias, 0,9 robos, 1,7 pérdidas y 13,1 de valoración en 19 partidos. Sólo Sergio Llull (17,4) y Gustavo Ayón (14,1) valoran más que en el Real Madrid.

Promedios carrera: 6,6 puntos (54,7% en tiros de campo, 40,3% en triples y 85,5% en tiros lobres), 3,3 rebotes, 3 asistencias, 0,6 robos, 1,5 pérdidas y 10,4 de valoración en 31 partidos

Topes: 17 puntos (vs Armani Milán), 11 rebotes (vs Maccabi), 9 asistencias (vs Efes) y 32 de valoración (vs Maccabi).

Liga Endesa

Promedios 2016-17: 8,3 puntos (56% 2P, 42% 3P y 84% TL), 3,6 rebotes, 3,2 asistencias, 0,7 robos, 1,9 pérdidas y 12,7 de valoración en 17 partidos.

Promedios carrera: 5,3 puntos (59% 2P, 40% 3P y 76% TL), 2,7 rebotes, 2 asistencias, 0,4 robos, 1,4 pérdidas y 7,5 de valoración en 61 partidos.

Topes: 23 puntos (vs Fuenlabrada), 9 rebotes (en vs Manresa), 11 asistencias (vs Fuenlabrada) y 34 de valoración (vs Fuenlabrada).